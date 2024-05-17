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FERTILOVIT® M PLUS капсулы, №90 - Одесса (325146) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: капсулы (3)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: капсулы (3)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 37 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Васильковая, 9
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 37 мин
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 37 мин
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 37 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 31-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Крюковщина, ул. Одесская, 20
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, дорога Кольцевая, 1
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
Всего: капсулы (3)
3249,00 грн