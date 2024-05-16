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FERTILOVIT® F OR 2 капсулы, №90 - Львов (325149) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
2339,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
2245,00
Экономия: -20,36 грн
2224,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
2225,16 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
2240,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: капсулы (60)
2145,87 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
2219,11
Экономия: -2,95 грн
2216,16 грн
Йод
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Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (3)
2244,23
Экономия: -33,46 грн
2210,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 134/1
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 134/1
Всего: капсулы (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Гостомельская, 1
Всего: упаковка (2)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Святошинская, 3
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
2339,00 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Европейского Союза, 47
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2339,00 грн