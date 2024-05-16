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FERTILOVIT® F OR 2 капсулы, №90 - Киев (325149) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3), капсулы (3)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2339,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
2299,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: капсулы (3)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2339,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: капсулы (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
2339,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
2346,00
Экономия: -117,30 грн
2228,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
2339,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: капсулы (5)
2339,00 грн