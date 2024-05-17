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FERTILOVIT® F 35 PLUS капсулы, №90 - Одесса (325151) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: капсулы (6)
3199,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2), капсулы (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: капсулы (6)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: капсулы (3)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: капсулы (2)
3249,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 34
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Экспресс фарм
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, просп. Глушкова Академика, 13-Б
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
3199,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Чавдар Елизаветы, 18
Всего: упаковка (1)
3199,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:45
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
Всего: упаковка (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Машиностроителей, 11-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Голосеевский, 58-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
3362,00
Экономия: -168,10 грн
3193,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Науки, 1/2
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
3249,00 грн