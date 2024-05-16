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FERTILOVIT® F 35 PLUS капсулы, №90 - Львов (325151) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
3249,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: капсулы (15)
3084,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
Всего: упаковка (1)
3048,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: капсулы (60)
3087,19
Экономия: -34,24 грн
3052,95 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 28
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
3075,06
Экономия: -13,23 грн
3061,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: капсулы (60)
3078,21
Экономия: -51,35 грн
3026,86 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
3079,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: капсулы (4)
3199,00 грн
Йод
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Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
3083,43 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 38 мин
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всего: капсулы (15)
3199,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 38 мин
Ужгород, ул. Капушанская, 35
Всего: упаковка (2)
3144,08
Экономия: -49,72 грн
3094,36 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Пирогова, 17
Всего: капсулы (6)
3199,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Машиностроителей, 11-А
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: капсулы (75)
3296,00
Экономия: -164,80 грн
3131,20 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: капсулы (1)
3249,00 грн