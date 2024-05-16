Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовFERTILOVIT® F 35 PLUSЦены в аптеках

FERTILOVIT® F 35 PLUS капсулы, №90 - Киев (325151) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: капсулы (5)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (1)
3199,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: капсулы (4)
3249,00 грн
Свк фарм
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
3216,00
Экономия: -160,80 грн
3055,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (1)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2), капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: капсулы (4)
3249,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
3249,00 грн