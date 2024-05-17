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FERTILOVIT® F капсулы, №90 - Одесса (325734) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: капсулы (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: капсулы (3)
2899,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
2992,00
Экономия: -149,60 грн
2842,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 120
Всего: капсулы (5)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
2992,00
Экономия: -149,60 грн
2842,40 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
2877,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2), капсулы (6)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2899,00 грн