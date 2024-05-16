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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовFERTILOVIT® FЦены в аптеках

FERTILOVIT® F капсулы, №90 - Львов (325734) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
2899,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: капсулы (4)
2899,00 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
2802,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
2567,07
Экономия: -9,61 грн
2557,46 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: капсулы (60)
2795,29
Экономия: -28,21 грн
2767,08 грн
Йод
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Открыто Закроется через 38 мин
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
2850,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 120
Всего: капсулы (5)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подлесная, 3
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Леси Украинки, 74-В
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святошинская, 28
Всего: капсулы (3)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (2)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, ул. Гната Юры, 6-Г
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2899,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
2992,00
Экономия: -149,60 грн
2842,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Святошинская, 3
Всего: капсулы (4)
2899,00 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Махова Александра, 4
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41
Всего: капсулы (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Лобановского, 4-Д
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2899,00 грн