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FERTILOVIT® F капсулы, №90 - Киев (325734) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2899,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
2862,00
Экономия: -143,10 грн
2718,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2), капсулы (6)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 08 мин
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
2877,60 грн