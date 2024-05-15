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FERTILOVIT® F капсулы, №90 - Харьков (325734) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: капсулы (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 253
Всего: упаковка (1), капсулы (3)
2899,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (2)
2992,00
Экономия: -149,60 грн
2842,40 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
2992,00
Экономия: -149,60 грн
2842,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2899,00 грн
Доброго здоровья
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 2
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Рейгана Рональда, 24-А
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 26
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 116
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 44 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 101
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2), капсулы (6)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
Всего: упаковка (1)
2899,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (1), капсулы (5)
2899,00 грн