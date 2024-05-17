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Адриус капсулы, №30 - Запорожье (300091) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: капсулы (20)
456,00
Экономия: -84,00 грн
372,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
477,00
Экономия: -105,00 грн
372,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
424,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), капсулы (2)
475,74
Экономия: -70,45 грн
405,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
424,92
Экономия: -38,50 грн
386,42 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
399,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
446,99
Экономия: -63,13 грн
383,86 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
435,00
Экономия: -63,00 грн
372,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
427,62 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
406,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
429,99
Экономия: -46,13 грн
383,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
426,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
451,83
Экономия: -46,58 грн
405,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
388,34 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
406,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
454,00
Экономия: -67,97 грн
386,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
430,10
Экономия: -44,30 грн
385,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (84)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
406,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
476,33
Экономия: -71,56 грн
404,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
429,91
Экономия: -25,53 грн
404,38 грн