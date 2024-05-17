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АЦИДОФИЛУС ПЛЮС капсулы флакон, №60 - Львов (294578) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
595,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
538,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
538,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
538,20 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 6/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 1/3
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Козова, ул. Зеленая, 13-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
538,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
538,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А/174
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
538,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
538,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 5
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
538,20 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Калуш, пл. Героев, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
538,20 грн