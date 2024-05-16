Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки — сорбентыБЕЛЫЙ УГОЛЬ ДОБРОЕ УТРО®Цены в аптеках

БЕЛЫЙ УГОЛЬ ДОБРОЕ УТРО® таблетки быстрорастворимые контейнер, №6 - Харьков (410100) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Шевченко Тараса, 10
Всего: упаковка (1)
50,14 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 78-А
Всего: упаковка (5)
63,79
Экономия: -0,02 грн
63,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кельменцы, ул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всего: упаковка (11)
63,89 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Скала-Подольская, ул. Грушевского Михаила, 62
Всего: упаковка (1)
63,34 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, пер. Карамзина, 2
Всего: упаковка (13)
63,61
Экономия: -0,01 грн
63,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Хотинская, 7
Всего: упаковка (9)
64,13
Экономия: -0,93 грн
63,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Центральная, 78
Всего: упаковка (6)
59,92 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коленковцы, ул. Главная, 86-А
Всего: упаковка (1)
64,16 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (9)
64,29
Экономия: -1,02 грн
63,27 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Глыбокая, ул. Шевченко Тараса, 2-А
Всего: упаковка (20)
64,17
Экономия: -1,06 грн
63,11 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Шевченко Тараса, 25-А
Всего: упаковка (1)
53,20 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-Е
Всего: упаковка (4)
64,03
Экономия: -0,22 грн
63,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Иосифа Бурги, 20
Всего: упаковка (1)
63,20 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом