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АЛЬФА-ЛИПОЕВАЯ КИСЛОТА 60 мг капсулы 60 мг, №30 - Запорожье (229567) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
337,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
337,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
348,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
379,99
Экономия: -61,93 грн
318,06 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
366,00
Экономия: -47,00 грн
319,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
331,87 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
337,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
374,33
Экономия: -38,27 грн
336,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
337,80 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
337,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
337,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
337,80 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
366,00
Экономия: -47,00 грн
319,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
386,50
Экономия: -56,88 грн
329,62 грн