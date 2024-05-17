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Атероклин капсулы 400 мг, №60 - Львов (429896) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
D.s.
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
377,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
377,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
377,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
348,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
377,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
377,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
377,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
377,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
366,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
398,99
Экономия: -43,06 грн
355,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
377,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
377,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
369,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: капсулы (30)
402,99
Экономия: -47,06 грн
355,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
435,99
Экономия: -80,06 грн
355,93 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
464,99
Экономия: -109,06 грн
355,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
377,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
377,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
366,00 грн