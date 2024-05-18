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АРТИШОК ФОРТЕ капсулы 350 мг, №30 - Запорожье (196682) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -11,70 грн
51,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
66,00
Экономия: -15,60 грн
50,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
63,00
Экономия: -12,60 грн
50,40 грн
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (2)
57,93
Экономия: -4,34 грн
53,59 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -11,70 грн
51,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (1)
63,00
Экономия: -12,00 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
60,00
Экономия: -8,70 грн
51,30 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
59,29
Экономия: -3,39 грн
55,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
57,34
Экономия: -2,44 грн
54,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (6)
55,80
Экономия: -1,80 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (3)
59,23
Экономия: -3,63 грн
55,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
57,55
Экономия: -3,55 грн
54,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
54,13
Экономия: -1,83 грн
52,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Южное, ул. Химиков, 3-А
Всего: упаковка (1)
52,05
Экономия: -1,75 грн
50,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
63,31
Экономия: -7,98 грн
55,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ревуцкого, 12-А
Всего: упаковка (2)
53,11
Экономия: -2,11 грн
51,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Коломиевский / Васильковская, 17/31-А
Всего: упаковка (1)
73,10
Экономия: -19,00 грн
54,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
60,76
Экономия: -4,13 грн
56,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
Всего: упаковка (2)
53,93
Экономия: -3,23 грн
50,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 40-А
Всего: упаковка (2)
55,23
Экономия: -2,23 грн
53,00 грн