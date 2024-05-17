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АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, №120 - Запорожье (464838) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
510,74
Экономия: -87,92 грн
422,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
444,28
Экономия: -45,28 грн
399,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
347,51 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
477,00
Экономия: -60,00 грн
417,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
431,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
524,83
Экономия: -61,17 грн
463,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
456,43 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
434,05
Экономия: -41,92 грн
392,13 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
431,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
509,26
Экономия: -50,93 грн
458,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
431,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
565,06
Экономия: -101,74 грн
463,32 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
431,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
431,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
470,98
Экономия: -71,36 грн
399,62 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
431,10 грн