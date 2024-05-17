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АЛФАВИТ® КЛАССИК таблетки, №60 - Запорожье (464833) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
274,00 грн
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
347,85
Экономия: -75,73 грн
272,12 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
283,38
Экономия: -15,48 грн
267,90 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
221,25 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
311,00
Экономия: -40,00 грн
271,00 грн
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
274,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
274,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
326,22
Экономия: -53,57 грн
272,65 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
274,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
274,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
274,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
274,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
324,08
Экономия: -51,65 грн
272,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
274,91
Экономия: -14,01 грн
260,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
309,55
Экономия: -83,73 грн
225,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
274,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
274,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
293,46
Экономия: -69,86 грн
223,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
274,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (87)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
274,00 грн