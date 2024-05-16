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Байкалис капсулы, №30 - Харьков (191545) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
255,01
Экономия: -13,83 грн
241,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
262,99
Экономия: -39,35 грн
223,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
279,74
Экономия: -28,14 грн
251,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
277,56
Экономия: -47,73 грн
229,83 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
258,91
Экономия: -27,37 грн
231,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: капсулы (1)
241,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
276,34
Экономия: -15,64 грн
260,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
273,24
Экономия: -36,66 грн
236,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
280,89
Экономия: -47,40 грн
233,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
260,29
Экономия: -18,48 грн
241,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (2)
259,33
Экономия: -22,75 грн
236,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -53,35 грн
223,64 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
236,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (3)
264,99
Экономия: -41,35 грн
223,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: капсулы (2)
219,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
264,96
Экономия: -28,38 грн
236,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
283,43
Экономия: -19,08 грн
264,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
247,85
Экономия: -11,06 грн
236,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
263,77
Экономия: -26,98 грн
236,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
267,21
Экономия: -12,21 грн
255,00 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом