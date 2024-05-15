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Байкалис капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (191545) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
267,67
Экономия: -30,88 грн
236,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
236,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
236,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
259,99
Экономия: -36,35 грн
223,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
258,15
Экономия: -21,36 грн
236,79 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6)
255,59
Экономия: -13,92 грн
241,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
281,77
Экономия: -45,19 грн
236,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
255,99
Экономия: -32,35 грн
223,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
250,32
Экономия: -13,74 грн
236,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
236,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (5)
253,42
Экономия: -16,62 грн
236,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
256,56
Экономия: -19,98 грн
236,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
252,69
Экономия: -16,49 грн
236,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: капсулы (10)
233,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
236,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (136)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
236,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (5), капсулы (2)
269,06
Экономия: -32,27 грн
236,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (3), капсулы (2)
250,90
Экономия: -10,90 грн
240,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (12), капсулы (2)
266,62
Экономия: -25,04 грн
241,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
254,93
Экономия: -18,35 грн
236,58 грн