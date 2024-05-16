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АЦЕРОЛА ВИТАВИТ таблетки 1000 мг банка, №30 - Киев (713095) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
176,79 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
150,94
Экономия: -5,49 грн
145,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
192,15
Экономия: -5,76 грн
186,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
Всего: упаковка (1)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всего: упаковка (2)
192,10
Экономия: -46,65 грн
145,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
189,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 94/1
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Семьи Бунге, 8
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 156
Всего: упаковка (2)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
Всего: упаковка (1)
156,64
Экономия: -11,91 грн
144,73 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
186,65
Экономия: -5,60 грн
181,05 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (2)
190,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
189,91 грн