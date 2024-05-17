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Анантавати® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №30 - Запорожье (300094) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
231,00
Экономия: -48,00 грн
183,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
243,00
Экономия: -60,00 грн
183,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
210,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
236,14
Экономия: -36,27 грн
199,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
218,96
Экономия: -29,96 грн
189,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
197,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -32,28 грн
189,71 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
209,52 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
267,80
Экономия: -79,00 грн
188,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
213,99
Экономия: -24,28 грн
189,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
211,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
222,78
Экономия: -30,51 грн
192,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
206,49 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
219,00
Экономия: -36,00 грн
183,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
222,14
Экономия: -33,14 грн
189,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4), таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
217,86
Экономия: -28,86 грн
189,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
228,70
Экономия: -22,50 грн
206,20 грн