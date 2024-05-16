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Артрокомплекс капсулы 0,5 г, №60 - Харьков (166843) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
144,99
Экономия: -17,45 грн
127,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -20,96 грн
127,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
158,10
Экономия: -28,06 грн
130,04 грн
В других городах:
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (1)
174,00
Экономия: -26,00 грн
148,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Згуровка, ул. Украинская, 5-Б
Всего: упаковка (1)
144,99
Экономия: -17,45 грн
127,54 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 73
Всего: упаковка (1)
188,00
Экономия: -45,10 грн
142,90 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (3)
176,70
Экономия: -42,92 грн
133,78 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Коломиевский / Васильковская, 17/31-А
Всего: упаковка (2)
192,80
Экономия: -49,90 грн
142,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (1)
156,50
Экономия: -28,96 грн
127,54 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (2)
190,50
Экономия: -47,60 грн
142,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
156,99
Экономия: -29,45 грн
127,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
Всего: упаковка (1)
153,99
Экономия: -26,45 грн
127,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (2)
153,50
Экономия: -25,96 грн
127,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
179,20
Экономия: -20,94 грн
158,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Стеценко, 5
Всего: упаковка (1)
146,99
Экономия: -19,45 грн
127,54 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (2)
193,00
Экономия: -50,10 грн
142,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Подлесная, 1
Всего: упаковка (1)
188,90
Экономия: -46,00 грн
142,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Фастов, ул. Соборная, 47
Всего: упаковка (1)
153,99
Экономия: -26,45 грн
127,54 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
137,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
137,30 грн