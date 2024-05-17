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Алкофф капсулы, №10 - Запорожье (849692) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
180,00
Экономия: -4,60 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
182,00
Экономия: -6,60 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (1)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:45
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (4)
180,00
Экономия: -4,60 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (2)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (3)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (3)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (2)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто
Томаковка, ул. Шоссейная, 22
Всего: упаковка (2)
175,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (3)
186,20
Экономия: -10,80 грн
175,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (6)
186,20
Экономия: -10,80 грн
175,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (3)
186,20
Экономия: -10,80 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 15 мин
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (6)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
175,40 грн