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Алкофф капсулы, №10 - Одесса (849692) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (10)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (6)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (4)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (4)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (3)
198,60
Экономия: -23,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (7)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (23)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (6)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (7)
192,40
Экономия: -17,00 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (3)
198,60
Экономия: -23,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (4)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (3)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (4)
175,40 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (3)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (2)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (3)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (5)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (6)
175,40 грн