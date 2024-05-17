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Алкофф капсулы, №10 - Львов (849692) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (7)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (12)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (13)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (6)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (3)
182,00
Экономия: -6,60 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (4)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (4)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (6)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Г
Всего: упаковка (3)
190,30
Экономия: -14,90 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 18
Всего: упаковка (4)
182,00
Экономия: -6,60 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (3)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (5)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (6)
196,60
Экономия: -21,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (2)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 176
Всего: упаковка (3)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Владимира Великого, 58
Всего: упаковка (4)
194,40
Экономия: -19,00 грн
175,40 грн