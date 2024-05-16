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Алкофф капсулы, №10 - Киев (849692) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (5)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (8)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (3)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (9)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (7)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (3)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (8)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (6)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (8)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 45
Всего: упаковка (15)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (5)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
Всего: упаковка (4)
202,70
Экономия: -27,30 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (4)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (4)
200,60
Экономия: -25,20 грн
175,40 грн