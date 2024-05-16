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Алкофф капсулы, №10 - Харьков (849692) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (4)
194,40
Экономия: -19,00 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
186,20
Экономия: -10,80 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (3)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (1)
194,40
Экономия: -19,00 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (2)
196,50
Экономия: -21,10 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (3)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (3)
198,60
Экономия: -23,20 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (3)
180,00
Экономия: -4,60 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (3)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (3)
186,20
Экономия: -10,80 грн
175,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Всего: упаковка (1)
192,40
Экономия: -17,00 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5
Всего: упаковка (2)
182,00
Экономия: -6,60 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-А
Всего: упаковка (2)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 210
Всего: упаковка (3)
186,20
Экономия: -10,80 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 24
Всего: упаковка (2)
180,00
Экономия: -4,60 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 8
Всего: упаковка (3)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 35/81
Всего: упаковка (1)
184,10
Экономия: -8,70 грн
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262
Всего: упаковка (3)
175,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 70-Б
Всего: упаковка (1)
175,40 грн