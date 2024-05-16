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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛЛАГЕН) таблетки шипучие, №20 - Львов (547156) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
312,99
Экономия: -27,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
351,99
Экономия: -66,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -40,05 грн
285,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
305,99
Экономия: -20,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
348,99
Экономия: -63,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
384,99
Экономия: -99,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
319,99
Экономия: -34,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
334,99
Экономия: -49,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
351,99
Экономия: -66,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
368,99
Экономия: -83,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (2)
373,99
Экономия: -88,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
368,99
Экономия: -83,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
334,99
Экономия: -49,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
348,99
Экономия: -63,05 грн
285,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (2)
297,99
Экономия: -12,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (2)
365,99
Экономия: -80,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (2)
359,99
Экономия: -74,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (2)
340,99
Экономия: -55,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (2)
348,99
Экономия: -63,05 грн
285,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (3)
292,99
Экономия: -7,05 грн
285,94 грн