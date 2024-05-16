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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛЛАГЕН) таблетки шипучие, №20 - Киев (547156) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
354,99
Экономия: -69,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
359,99
Экономия: -74,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
319,99
Экономия: -34,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -37,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (1)
337,99
Экономия: -52,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (2)
327,99
Экономия: -42,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -45,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
372,99
Экономия: -87,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (2)
327,99
Экономия: -42,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (1)
352,99
Экономия: -67,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Всего: упаковка (2)
319,99
Экономия: -34,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (3)
331,99
Экономия: -46,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (2)
335,99
Экономия: -50,05 грн
285,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (2)
287,10
Экономия: -69,72 грн
217,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
365,99
Экономия: -80,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
310,99
Экономия: -25,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
343,99
Экономия: -58,05 грн
285,94 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (2)
285,80
Экономия: -65,43 грн
220,37 грн
Подорожник
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -38,05 грн
285,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 35
Всего: упаковка (2)
321,99
Экономия: -36,05 грн
285,94 грн