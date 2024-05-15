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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛЛАГЕН) таблетки шипучие, №20 - Харьков (547156) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
319,99
Экономия: -42,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (3)
303,99
Экономия: -26,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (2)
329,99
Экономия: -52,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (2)
337,99
Экономия: -60,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
303,99
Экономия: -26,45 грн
277,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
297,99
Экономия: -20,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
302,99
Экономия: -25,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
305,99
Экономия: -28,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32-Б
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -74,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (1)
327,99
Экономия: -50,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
Всего: упаковка (1)
352,99
Экономия: -75,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (1)
386,99
Экономия: -109,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (3)
368,99
Экономия: -91,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (2)
333,99
Экономия: -56,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (2)
337,99
Экономия: -60,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -74,45 грн
277,54 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
305,99
Экономия: -28,45 грн
277,54 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (2)
322,99
Экономия: -45,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рыбалко Маршала, 24/17
Всего: упаковка (2)
344,99
Экономия: -67,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 52
Всего: упаковка (1)
342,99
Экономия: -65,45 грн
277,54 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом