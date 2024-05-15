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SWISS ENERGY COLLAGEN (КОЛЛАГЕН) таблетки шипучие, №20 - Днепр (Днепропетровск) (547156) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
312,99
Экономия: -35,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
309,99
Экономия: -32,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
298,99
Экономия: -21,45 грн
277,54 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (1)
300,99
Экономия: -23,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (2)
318,99
Экономия: -41,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (2)
331,99
Экономия: -54,45 грн
277,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
319,99
Экономия: -42,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (1)
326,99
Экономия: -49,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
318,99
Экономия: -41,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Б
Всего: упаковка (2)
365,99
Экономия: -88,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
320,99
Экономия: -43,45 грн
277,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (3)
297,99
Экономия: -20,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (2)
346,99
Экономия: -69,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
Всего: упаковка (2)
378,99
Экономия: -101,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Героев Крут, 12
Всего: упаковка (1)
373,99
Экономия: -96,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10
Всего: упаковка (2)
358,99
Экономия: -81,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (2)
295,99
Экономия: -18,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
325,99
Экономия: -48,45 грн
277,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (3)
348,99
Экономия: -71,45 грн
277,54 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лисиченко Марии, 21
Всего: упаковка (2)
317,99
Экономия: -40,45 грн
277,54 грн
В городе Днепр (Днепропетровск) больше нет предложений с препаратом