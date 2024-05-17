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Now Foods Биотин 5000 мкг капсулы, №30 - Запорожье (709348) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
298,46
Экономия: -52,07 грн
246,39 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
272,91
Экономия: -26,52 грн
246,39 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (3)
248,74 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
285,99
Экономия: -46,64 грн
239,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
277,16
Экономия: -12,16 грн
265,00 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
248,74 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
281,99
Экономия: -35,60 грн
246,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
274,27
Экономия: -27,88 грн
246,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
298,82
Экономия: -52,43 грн
246,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
268,59
Экономия: -22,20 грн
246,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
302,38
Экономия: -55,99 грн
246,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
277,41
Экономия: -31,02 грн
246,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
292,51
Экономия: -46,12 грн
246,39 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
268,99
Экономия: -29,64 грн
239,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
286,31
Экономия: -39,92 грн
246,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (2)
287,07
Экономия: -40,68 грн
246,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
302,82
Экономия: -56,43 грн
246,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
268,26
Экономия: -21,87 грн
246,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
269,22
Экономия: -22,83 грн
246,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
284,99
Экономия: -45,64 грн
239,35 грн