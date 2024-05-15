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Now Foods Биотин 5000 мкг капсулы, №30 - Харьков (709348) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеке
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
252,61 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
299,00
Экономия: -48,15 грн
250,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
275,82
Экономия: -52,43 грн
223,39 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
338,00
Экономия: -79,80 грн
258,20 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
277,99
Экономия: -38,64 грн
239,35 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
248,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
279,74
Экономия: -61,52 грн
218,22 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
256,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
291,12
Экономия: -47,71 грн
243,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
272,99
Экономия: -33,64 грн
239,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
299,32
Экономия: -59,25 грн
240,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (3)
291,29
Экономия: -51,22 грн
240,07 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
276,30
Экономия: -29,21 грн
247,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (3)
245,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (2)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
246,69
Экономия: -39,31 грн
207,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (2)
249,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
283,96
Экономия: -72,35 грн
211,61 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (2)
345,00
Экономия: -106,80 грн
238,20 грн