Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосSTOP demodexЦены в аптеках

STOP demodex капсулы 400 мг, №30 - Киев (873520) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
259,90 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
356,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
259,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
259,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
259,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
319,44
Экономия: -51,46 грн
267,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (1)
324,15
Экономия: -57,01 грн
267,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
259,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
290,87
Экономия: -46,52 грн
244,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
259,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
259,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
259,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
259,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (1)
290,34
Экономия: -39,55 грн
250,79 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
299,93
Экономия: -30,90 грн
269,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
259,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
259,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
299,34
Экономия: -31,45 грн
267,89 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
259,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (44)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
259,90 грн