Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосSTOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КАПЛИЦены в аптеках

STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КАПЛИ 50 мл, №1 - Запорожье (143791) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
135,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
135,80 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
135,80 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
142,23 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
135,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
139,98 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
135,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
160,50
Экономия: -19,16 грн
141,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
168,39
Экономия: -19,79 грн
148,60 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
142,24 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
135,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
135,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
135,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
188,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
135,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
135,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
169,65
Экономия: -11,20 грн
158,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
164,42 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
158,98
Экономия: -29,85 грн
129,13 грн