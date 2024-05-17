Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волосSTOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КАПЛИЦены в аптеках

STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КАПЛИ 50 мл, №1 - Одесса (143791) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
159,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
135,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
183,10 грн
Аптекарь
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
170,69 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
167,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
135,20 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
135,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
161,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
171,24
Экономия: -14,91 грн
156,33 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
135,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
114,83 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
135,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
135,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
135,80 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
135,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
135,80 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
154,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2)
136,91
Экономия: -10,79 грн
126,12 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (2)
188,00 грн