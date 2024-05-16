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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) КАПЛИ 50 мл, №1 - Львов (143791) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
135,90 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
146,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
135,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
135,90 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
156,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
163,95
Экономия: -8,04 грн
155,91 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
188,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
169,23
Экономия: -23,04 грн
146,19 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
135,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
135,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
135,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
135,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
167,15
Экономия: -15,81 грн
151,34 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
188,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
135,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
147,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (23)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
135,90 грн