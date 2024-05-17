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Альба® капсулы, №60 - Запорожье (166522) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
456,00
Экономия: -79,80 грн
376,20 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
438,00
Экономия: -61,80 грн
376,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
480,00
Экономия: -103,80 грн
376,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
421,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
478,58
Экономия: -75,35 грн
403,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), капсулы (4)
431,58
Экономия: -57,25 грн
374,33 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: капсулы (40)
361,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
412,99
Экономия: -31,00 грн
381,99 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
438,00
Экономия: -61,80 грн
376,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
412,08 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
438,00
Экономия: -61,80 грн
376,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
525,80
Экономия: -145,60 грн
380,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
427,99
Экономия: -46,00 грн
381,99 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
392,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
451,20
Экономия: -50,84 грн
400,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
446,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
397,37 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (2)
438,00
Экономия: -61,80 грн
376,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
451,18
Экономия: -70,37 грн
380,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 47 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), капсулы (3)
398,31
Экономия: -29,04 грн
369,27 грн