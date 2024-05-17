АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Запорожье (764534) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 148
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
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Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
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Запорожье, ул. Победы, 64
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Запорожье, ул. Чаривная, 74
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Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
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Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
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Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Региональная аптечная сеть руан
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Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Аптека доброго дня
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Синельниково, ул. Садовая, 106
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
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Всего: флакон (2)
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
1 социальна аптека
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Всего: флакон (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Роторная, 21
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
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Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Региональная аптечная сеть руан
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Днепр, просп. Героев, 3
Региональная аптечная сеть руан
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Всего: флакон (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Науки, 98