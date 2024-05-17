Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на процесс детоксикации и способствующие выведению из организма чужеродных и токсичных веществДиетические добавки, способствующие детоксикации организмаАЛКО-СОРБЦены в аптеках

АЛКО-СОРБ порошок флакон 9 г, №3 - Запорожье (764534) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
190,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (1)
149,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (2)
152,82 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
190,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (1)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: флакон (2)
311,50
Экономия: -121,10 грн
190,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: флакон (1)
272,70
Экономия: -82,30 грн
190,40 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: флакон (2)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
272,70
Экономия: -82,30 грн
190,40 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: флакон (2)
257,90
Экономия: -64,70 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: флакон (2)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: флакон (1)
257,90
Экономия: -64,70 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
257,90
Экономия: -64,70 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: флакон (1)
257,90
Экономия: -64,70 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: флакон (2)
249,80
Экономия: -56,60 грн
193,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Науки, 98
Всего: флакон (1)
277,00
Экономия: -83,80 грн
193,20 грн