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Акневит капсулы, №30 - Запорожье (134482) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
274,28
Экономия: -48,48 грн
225,80 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
227,94 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
265,99
Экономия: -46,65 грн
219,34 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
252,00
Экономия: -34,80 грн
217,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
255,99
Экономия: -36,65 грн
219,34 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
254,15
Экономия: -23,61 грн
230,54 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
228,91 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
256,92
Экономия: -30,89 грн
226,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
246,25
Экономия: -19,71 грн
226,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
249,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
268,09
Экономия: -41,67 грн
226,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
262,63
Экономия: -36,69 грн
225,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
249,99
Экономия: -30,65 грн
219,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
245,97 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
240,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
258,20
Экономия: -32,49 грн
225,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
268,03
Экономия: -42,32 грн
225,71 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
241,12
Экономия: -15,33 грн
225,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
272,35
Экономия: -18,51 грн
253,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
265,07
Экономия: -38,62 грн
226,45 грн