Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАЛФАВИТ® ШКОЛЬНИКЦены в аптеках

АЛФАВИТ® ШКОЛЬНИК таблетки, №60 - Запорожье (464840) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
310,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
366,66
Экономия: -63,12 грн
303,54 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
371,29
Экономия: -37,84 грн
333,45 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
333,00
Экономия: -44,00 грн
289,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
300,32 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
310,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
310,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
369,20
Экономия: -43,03 грн
326,17 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
338,85 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
310,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
310,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
310,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
310,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
367,22
Экономия: -36,67 грн
330,55 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
327,70
Экономия: -35,15 грн
292,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
367,74
Экономия: -63,74 грн
304,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
310,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
310,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
357,88
Экономия: -54,23 грн
303,65 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
310,40 грн