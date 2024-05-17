Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САДЦены в аптеках

АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД таблетки, №60 - Запорожье (464842) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
271,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
263,67
Экономия: -12,77 грн
250,90 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
271,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
297,00
Экономия: -38,00 грн
259,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
271,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
304,99
Экономия: -49,54 грн
255,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
302,16
Экономия: -31,78 грн
270,38 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
271,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
271,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
296,09
Экономия: -48,10 грн
247,99 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
271,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
320,92
Экономия: -70,84 грн
250,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
266,59
Экономия: -13,59 грн
253,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
267,05
Экономия: -16,97 грн
250,08 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
271,40 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
271,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
297,79
Экономия: -28,06 грн
269,73 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
271,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
265,40 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
271,40 грн