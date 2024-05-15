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АЛФАВИТ® ДЕТСКИЙ САД таблетки, №60 - Днепр (Днепропетровск) (464842) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
308,99
Экономия: -38,60 грн
270,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
325,86
Экономия: -56,07 грн
269,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
295,63
Экономия: -26,12 грн
269,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
317,63
Экономия: -47,54 грн
270,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
271,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
271,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
334,18
Экономия: -63,88 грн
270,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
287,02
Экономия: -31,45 грн
255,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
297,76
Экономия: -28,20 грн
269,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
286,47
Экономия: -16,91 грн
269,56 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
271,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
299,35
Экономия: -43,54 грн
255,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
271,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
271,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
246,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
293,00
Экономия: -48,95 грн
244,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
287,35
Экономия: -40,17 грн
247,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
271,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
231,49
Экономия: -13,88 грн
217,61 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
271,40 грн