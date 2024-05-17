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Абсолют капсулы, №30 - Запорожье (128276) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптеки 24 часа
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
246,40 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: капсулы (15)
278,16
Экономия: -16,44 грн
261,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
308,18
Экономия: -14,90 грн
293,28 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (2)
264,86
Экономия: -9,75 грн
255,11 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Яркая, 19
Всего: капсулы (15)
318,99
Экономия: -37,13 грн
281,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
304,89
Экономия: -11,73 грн
293,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (1)
307,71
Экономия: -11,18 грн
296,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
316,72
Экономия: -20,19 грн
296,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (2)
269,73
Экономия: -8,01 грн
261,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: капсулы (15)
297,37
Экономия: -14,40 грн
282,97 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Иличанка, ул. Школьная, 43
Всего: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
Всего: капсулы (15)
321,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 18 мин
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
317,30 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
310,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 18 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
372,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 18 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
325,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 18 мин
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (1)
498,50
Экономия: -129,60 грн
368,90 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 123/1
Всего: упаковка (1)
341,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (2)
325,80 грн