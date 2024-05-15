К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ахтырка, пер. Харьковский, 2 Всего: капсулы (15) 293,04 Экономия: -10,07 грн 282,97 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 111 Всего: упаковка (1) 313,31 Экономия: -16,78 грн 296,53 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Березинская, 28 Всего: упаковка (1) 312,69 Экономия: -16,16 грн 296,53 грн Забронировать

Аптека бам Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Яркая, 19 Всего: капсулы (15) 318,99 Экономия: -37,13 грн 281,86 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Калиновая, 11-Б Всего: упаковка (1) 306,23 Экономия: -13,07 грн 293,16 грн Забронировать

Не болей! семья аптек Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Слобожанский, 6 Всего: упаковка (2) 271,05 Экономия: -15,94 грн 255,11 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Новокрымская, 4 Всего: упаковка (1) 305,57 Экономия: -12,29 грн 293,28 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Инженерная, 1 Всего: капсулы (15) 271,74 Экономия: -10,02 грн 261,72 грн Забронировать

Не болей Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А Всего: упаковка (2) 270,28 Экономия: -8,56 грн 261,72 грн Забронировать

Аптеки 24 часа Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Запорожье, ул. Чаривная, 28 Всего: упаковка (1) 246,40 грн Забронировать

Біла ромашка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Софиевская Борщаговка, ул. Киевская, 36 Всего: упаковка (1) 360,98 Экономия: -10,83 грн 350,15 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Подольск, ул. Соборная, 101 Всего: упаковка (1) 325,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Иличанка, ул. Школьная, 43 Всего: упаковка (1) 372,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Палия Семена, 119 Всего: капсулы (15) 321,90 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Палия Семена, 77 Всего: капсулы (15) 325,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Польская, 14 Всего: упаковка (1) 327,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Греческая, 45 Всего: упаковка (1) 317,30 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21 Всего: упаковка (1) 310,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Балковская, 30-Б Всего: упаковка (1) 372,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Закрыто Открывается в 09:00 График работы Одесса, ул. Пишоновская, 20/2 Всего: упаковка (1) 372,00 грн Забронировать