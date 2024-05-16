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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №30 - Киев (230069) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (1)
49,32 грн
В других городах:
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Тарасовская, 9
Всего: упаковка (1)
49,29 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
49,39 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (15)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (5)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 38
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 62-Б
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (4)
90,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (1)
90,00 грн