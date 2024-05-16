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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №30 - Харьков (230069) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
Всего: упаковка (1)
49,40 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (4)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (2)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-Д
Всего: упаковка (1)
49,57 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Доктора Бончука, 1
Всего: упаковка (1)
49,39 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68-А
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (1)
90,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (3)
90,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
90,00 грн