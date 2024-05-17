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АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Одесса (229424) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
62,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
61,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
65,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
73,79
Экономия: -8,65 грн
65,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
65,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
59,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (1)
74,08
Экономия: -6,68 грн
67,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
Всего: упаковка (1)
61,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
Всего: упаковка (1)
60,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
64,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Сегедская, 14
Всего: упаковка (1)
64,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (2)
65,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 17
Всего: упаковка (1)
65,00 грн