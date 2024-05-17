Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТАРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР"Цены в аптеках

АРТИШОКА ЭКСТРАКТ "ОСОКОР" таблетки 200 мг, №60 - Львов (229424) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
60,76 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
61,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
62,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
65,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
62,62 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
62,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
61,24 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
65,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 71
Всего: упаковка (2)
62,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
61,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
56,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: таблетки (10)
77,91
Экономия: -12,20 грн
65,71 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
65,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
62,92 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
61,42 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
68,44 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
61,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: упаковка (1)
66,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
65,20 грн